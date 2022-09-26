الكشف عن المدرب الجديد لفريق "البحرية"

غزة / مؤمن الكحلوت:

كشفت مصادر مطلعة النقاب، عن توصل مجلس إدارة نادي خدمات الشاطئ لاتفاق مبدئي مع الكابتن جهاد السدودي لتولى تدريب فريق كرة القدم، خلفاً للكابتن بسام أبو الصادق الذي استقال من مهمته أمس.

وتواصلت إدارة البحرية مع المدرب السدودي، وتم الاتفاق عل تولى المهمة، حيث من من المتوقع أن يُعقد جلسة بين الطرفين اليوم، عل أن يقود تدريبات الفريق غداً، استعداداً لمباراة الفريق القادمة أمام خدمات خانيونس، حيث سيعمل على إعادة الثقة للاعبين، على أمل تحقيق أول فوز الموسم الحالي.

ويمتلك فريق الشاطئ نقطتين فقط من تعادلين أمام بيت لاهيا وأهلي بيت حانون، وتعرض للهزيمة أمام خدمات البريج.

وسبق للمدرب السدودي أن قاد عدة فرق أبرزها غزة الرياضي وأهلي بيت حانون والتفاح وخدمات البريج والزيتون والجلاء، وصعد مع الأخير للدوري الممتاز، كما ويعمل حالياً مدربا مساعداً لمنتخب الشباب، علماً أنه يحمل شهادة تدريب "B".