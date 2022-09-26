فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"هيئة الأسرى" تكشف: عنف وضرب خلال اعتقال الاحتلال للفلسطينيين

من هو يوسف القرضاوي؟

الأردن تدين انتهاكات المستوطنين بحق "الأقصى"

وفاة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي

الكشف عن المدرب الجديد لفريق "البحرية"

"العمصي": العمال سيخسرون 3 ملايين دولار خلال إغلاق حاجز بيت حانون

بولندا تحظر دخول الروس لأراضيها بحرا وجوا

الإعلان عن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

"عنق الزجاجة".. مشروع لتوسعة واجهة مخيم الشاطئ الغربية

مطلوب مراسل للعمل في شركة بمدينة غزة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الكشف عن المدرب الجديد لفريق "البحرية"

26 سبتمبر 2022 . الساعة 13:43 بتوقيت القدس
...
فريق الشاطئ
غزة / مؤمن الكحلوت:

كشفت مصادر مطلعة النقاب، عن توصل مجلس إدارة نادي خدمات الشاطئ لاتفاق مبدئي مع الكابتن جهاد السدودي لتولى تدريب فريق كرة القدم، خلفاً للكابتن بسام أبو الصادق الذي استقال من مهمته أمس.

وتواصلت إدارة البحرية مع المدرب السدودي، وتم الاتفاق عل تولى المهمة، حيث من من المتوقع أن يُعقد جلسة بين الطرفين اليوم، عل أن يقود تدريبات الفريق غداً، استعداداً لمباراة الفريق القادمة أمام خدمات خانيونس، حيث سيعمل على إعادة الثقة للاعبين، على أمل تحقيق أول فوز الموسم الحالي.

ويمتلك فريق الشاطئ نقطتين فقط من تعادلين أمام بيت لاهيا وأهلي بيت حانون، وتعرض للهزيمة أمام خدمات البريج.

وسبق للمدرب السدودي أن قاد عدة فرق أبرزها غزة الرياضي وأهلي بيت حانون والتفاح وخدمات البريج والزيتون والجلاء، وصعد مع الأخير للدوري الممتاز، كما ويعمل حالياً مدربا مساعداً لمنتخب الشباب، علماً أنه يحمل شهادة تدريب "B".

#المدرب الجديد للشاطئ #جهاد السدودي مدرب الشاطئ

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة