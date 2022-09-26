مدينة فلسطينية تقع على ساحل البحر المتوسط بناها الكنعانيون في فلسطين التاريخية منذ حوالي 3 ألاف عام قبل الميلاد.

أُنشئت مدينة أسدود على أنقاض مدينة أشدود القديمة وكان وجود ميناء طبيعي في المدينة وقربها من البحر سببًا في النشاط البحري والتجاري فيها، حيث شهدت المدينة تبادلًا تجاريًّا مع أوغاريت ومصر وقبرص ومقدونيا.

وتعتبر من أكبر المدن الفلسطينية تبتعد عن مدينة القدس حوالي 53 كم وتقع شمال مدينة المجدل، واحتلتها العصابات الصهيونية في عام 1948، غيّر الاحتلال الإسرائيلي اسمها إلى أشدود ومعظم سكانها هاجروا إلى مناطق أخرى مثل قطاع غزة وغيرها.

تبلغ مساحة المدينة 60 كم مربع وتقع في منتصف المسافة بين مدينتي يافا وغزة، ويوجد فيها ميناء أسدود الذي يُعتبر الأهمّ في دولة الاحتلال بعد ميناء حيفا.

تتميز أسدود بمناخ البحر الأبيض المتوسط، ففي فصل الصيف يكون الجو حارًّا وفي الربيع معتدل أما في الشتاء فبارد وممطر.

تعرضت المدينة لعمليات عسكرية نفّذتها العصابات الصهيونية، حيث هوجمت وارتكبت عصابات لواء جفعاتي مذبحة ضد سكان المدينة وتم تطهير البلدة عرقيًّا بالكامل.

قبل النكبة كان يوجد في المدينة مسجدين وكنيسة ومدرسة للذكور ومدرسة أخرى للإناث، كما كان يوجد ثلاث مقامات، وعدد من المواقع الأثرية والمزارات والخرب كما كان يوجد بها مجلس قروي لإدارة الشؤون الاجتماعية والعامة لأهالي البلدة.

المصدر / فلسطين أون لاين