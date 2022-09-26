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الإعلان عن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

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الإعلان عن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

26 سبتمبر 2022 . الساعة 13:08 بتوقيت القدس
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الإعلان عن آلية وكشف السفر عبر معبر رفح

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الإثنين، إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة، والخامسة حتى الرقم (170) من الكشف رقم (2022/33) اضغط هنا، والحافلة الثالثة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/37) اضغط هنا.

ودعت الهيئة للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوّهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وكذلك إحضار حجة عدم ممانعة للأبناء في حال سفرهم مع أحد الوالدَين دون الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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