مطلوب مراسل للعمل في شركة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة The Giant Digital بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها موظف خدمات "مراسل" للعمل ضمن طاقم الشركة .
الشروط المطلوبة/
-أن يكون حسن السيرة والسلوك.
-أن يكون حسن المظهر.
-لديه معرفة حول آلية تنظيف المنشآة "المكاتب/المطبخ"
-أن يكون لائقًا صحياً، ويتحمل ضغط وساعات العمل
-يفضل أن يكون حاصل على تعليم كافي، أي يستطيع القراءة و الكتابة.
-ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة.
-التقديم للذكور فقط .
-يفضل أن يكون سكان غزة – منطقة الرمال.
المهام المطلوبة/
-مراسل داخلي/خارجي
-تقديم الدعم اللوجستي للموظفين.
-الإشراف على نظافة المكان
--المحافظة على نظافة المكاتب والغرف بشكل مستمر.
-ما يكلف له من مهام ضمن نطاق عمله.
ملاحظات/
-طبيعة العمل/ دوام كامل
-ملاحظة سيخضع الموظف لفترة تجريبية مدفوعة بناء على اتفاق مع الشركة.
-أخر موعد للتسجيل : 30/09/2022.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب التوظيف عبر الضغط على الرابط التالي:
https://forms.gle/n5VZQ1ok5UCCGxuL6
- العنوان: غزة - الرمال - شارع أحمد عبدالعزيز - مول الرحاب - ط 3 "خلف شركة جوال"