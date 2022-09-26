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مطلوب مراسل للعمل في شركة بمدينة غزة

26 سبتمبر 2022 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة  The Giant Digital بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها موظف خدمات "مراسل" للعمل ضمن طاقم الشركة .

الشروط المطلوبة/

-أن يكون حسن السيرة والسلوك.

-أن يكون حسن المظهر.

-لديه معرفة حول آلية تنظيف المنشآة "المكاتب/المطبخ"

-أن يكون لائقًا صحياً، ويتحمل ضغط وساعات العمل

-يفضل أن يكون حاصل على تعليم كافي، أي يستطيع القراءة و الكتابة.

-ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة.

-التقديم للذكور فقط .

-يفضل أن يكون سكان غزة – منطقة الرمال.

المهام المطلوبة/

-مراسل داخلي/خارجي

-تقديم الدعم اللوجستي للموظفين.

-الإشراف على نظافة المكان

--المحافظة على نظافة المكاتب والغرف بشكل مستمر.

-ما يكلف له من مهام ضمن نطاق عمله.

ملاحظات/

-طبيعة العمل/ دوام كامل

-ملاحظة سيخضع الموظف لفترة تجريبية مدفوعة بناء على اتفاق مع الشركة.

-أخر موعد للتسجيل : 30/09/2022.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب التوظيف عبر الضغط على الرابط التالي:

https://forms.gle/n5VZQ1ok5UCCGxuL6

- العنوان: غزة - الرمال - شارع أحمد عبدالعزيز - مول الرحاب - ط 3 "خلف شركة جوال"

 

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