فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مطلوب مراسل للعمل في شركة بمدينة غزة

هيئات عالمية: ما يجري في "الأقصى" تطور غير مسبوق

"حمادة" يدعو لمواصلة النفير للأقصى والتصدي للاقتحامات

مواطنون يعثرون على جثة محروقة في قلقيلية

هل سيشارك بنزيما في"الكلاسيكو الناري"؟ إليكم هذه المعلومة

دراسة (ميتا).. هل توقف التمييز الرقمي ضد المحتوى الفلسطيني؟

الاحتلال يعتقل 8 مرابطين من المسجد الأقصى ومحيطه

الألمان يتظاهرون: افتحوا خط الغاز الروسي

الصحفي الفلسطيني بين نيران الاحتلال واعتداءات أمن السلطة

"النقل والمواصلات" تعلن عن تسهيلات وإجراءات مرورية جديدة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

مواطنون يعثرون على جثة محروقة في قلقيلية

26 سبتمبر 2022 . الساعة 12:17 بتوقيت القدس
...
العثور على جثة شاب محترقة في قلقيلية (الصورة أرشيفية)

عثر مواطنون اليوم الإثنين، على جثة محترقة لشاب بعد أن قتل برصاص مجهولين في قلقيلية.

وبحسب مصادر محلية، فإن الحدث وقع على طريق حجة - كفر لاقف، شمال قلقيلية، مشيرةً إلى أن قوة من الشرطة وصلت للمكان وفتحت تحقيقًا بالحادثة.

وذكر الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات، إن النيابة العامة باشرت اجراءاتها التحقيقية، فيما باشرت الشرطة البحث والتحري في ملابسات الحادثة.

وقال ارزيقات، إن بلاغًا وصل للشرطة يفيد بسماع إطلاق نار في منطقة جبلية بين بلدتي كفر لاقف وحجة شمال المحافظة، وعلى الفور تحركت قوة من مركز شرطة كفر زيباد إلى المكان، حيث تم العثور على جثة محترقة لشاب بالعشرينيات من العمر وعليها آثار تعذيب وإصابات بالرصاص.

وأشار ارزيقات إلى أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثة وإحالتها إلى معهد الطب الشرعي للوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#العثور على جثة محروقة #جثة محروقة في قلقيلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة