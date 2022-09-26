مواطنون يعثرون على جثة محروقة في قلقيلية

عثر مواطنون اليوم الإثنين، على جثة محترقة لشاب بعد أن قتل برصاص مجهولين في قلقيلية.

وبحسب مصادر محلية، فإن الحدث وقع على طريق حجة - كفر لاقف، شمال قلقيلية، مشيرةً إلى أن قوة من الشرطة وصلت للمكان وفتحت تحقيقًا بالحادثة.

وذكر الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات، إن النيابة العامة باشرت اجراءاتها التحقيقية، فيما باشرت الشرطة البحث والتحري في ملابسات الحادثة.

وقال ارزيقات، إن بلاغًا وصل للشرطة يفيد بسماع إطلاق نار في منطقة جبلية بين بلدتي كفر لاقف وحجة شمال المحافظة، وعلى الفور تحركت قوة من مركز شرطة كفر زيباد إلى المكان، حيث تم العثور على جثة محترقة لشاب بالعشرينيات من العمر وعليها آثار تعذيب وإصابات بالرصاص.

وأشار ارزيقات إلى أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثة وإحالتها إلى معهد الطب الشرعي للوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة.

المصدر / فلسطين أون لاين