هل سيشارك بنزيما في"الكلاسيكو الناري"؟ إليكم هذه المعلومة

ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، يسعى للاستفادة من إمكانيات نجم فريقه، الدولي الفرنسي كريم بنزيما، خلال الأسابيع الخمسة القادمة، وذلك قبل انطلاقة مونديال قطر في نوفمبر القادم.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الإيطالي رفض مشاركة بنزيما في آخر مباراة للفريق والتي جمعته مع مضيفه، أتلكيتو مدريد، وذلك لإعطائه الوقت اللازم للتعافي بشكل جيد من إصابته وعدم التسرع في عودته من جديد.

ومن المتوقع أن يشارك نجم المنتخب الفرنسي، البالغ من العمر 34 عاما، في مواجهة التي سوف تجمع بين ريال مدريد أوساسونا في الثاني من أكتوبر القادم.

ويعمل مدرب اللياقة في الفريق، الإيطالي أنطونيو بينتوس، بشكل دؤوب لتجهيز بنزيما والذي في حال لم يشارك في المبارة القادمة، فإنه لا ريب سوف يكون جاهزا للعب في الكلاسيكو الناري الذي سيجمع "البلانكوس" مع غريمه التقليدي، برشلونة، في 16 أكتوبر على استاد البرنابيو بالعاصمة مدريد.

ويتصدر بنزيما قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال العام الجاري 2022.

وذكرت شبكة "أوبتا"، المتخصصة فى الإحصائيات، أن بنزيما سجل 29 هدفاً مع ريال مدريد في العام 2022 بجميع البطولات.

وبذلك يتفوق كريم حتى الآن على مواطنه النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي سجل 28 هدفا في مختلف المسابقات خلال العام الحالي.

المصدر / وكالات