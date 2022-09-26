الاحتلال يعتقل 8 مرابطين من المسجد الأقصى ومحيطه

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، ثمانية شبان فلسطينيين من المسجد الأقصى المبارك ومحيطه.



وأعلن مكتب إعلام الأسرى، في بيان مقتضب، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان أثناء تواجدهم داخل ساحات "الأقصى"، عُرف منهم عبد الخالق جبارين من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل.



وأفاد بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان آخرين في محيط المسجد ومنطقة باب العامود، حيث اعتدت على بعضهم بالضرب.



وبين أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المصلين قرب المسجد الأقصى، ومنعتهم من دخوله، كما اعتدت عليهم بالضرب وقنابل الصوت، وأخرجت بعض الشبان من المسجد.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة مئات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى، واعتلت مصلياته، واعتدت على المرابطين، وأجبرتهم على الخروج من باحاته، في أول يوم من الأعياد اليهودية.



وتصاعدت الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط والحشد الدائم في المسجد الأقصى، وحمايته والدفاع عنه من اقتحامات المستوطنين المتطرفين ومخططاتهم، خلال موسم الأعياد اليهودية.



ووضعت سلطات الاحتلال قواتها في حالة تأهب قصوى، خاصة في مدينة القدس المحتلة، خلال عطلة الأعياد التي تبدأ اليوم الإثنين، وتستمر حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر القادم.

المصدر / فلسطين أون لاين