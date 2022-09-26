متابعة/ فلسطين أون لاين:

وجّه المرابطون المحاصرون من داخل "الأقصى" اليوم الإثنين، رسالة مهمة للعالم ولغزة ولكتائب القسام ولمن يهتم بأمر المسجد.

وأعتلى شابٌّ ملثمٌ أحد شبابيك المسجد المطلة على الساحة الخارجية، وقال: نقول للعالم حياتنا وأرواحنا فداءً للأقصى".

وأضاف الشاب المرابط: "سنرابط في المسجد الأقصى اليوم وغدًا (..) الله أكبر الله أكبر حيَّ على الجهاد".

ولم تترك قوات الاحتلال الشابَّ المرابط والذي وجّه رسالته، إذ أطلقت أسفل منه قنبلة غاز مسيلة للدموع، فيما علت جرّاء ذلك أصوات التكبير ونداءات حي على الجهاد والله أكبر.

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وفي خضمّ ذلك، وجّه أحد المرابطين رسالة لكتائب القسام قائلًا: "نحن إخوانكم في القدس نحتاج مساعدتكم"، وحط السيف قبال السيف حنا رجال محمد ضيف"، وفي ذات الوقت أضاف: "هناك من يقول إنه رئيس دولتنا (محمود عباس) هو مُطبّع ولا يقف معنا في هذه المحنة".

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات متكررة، بمناسبة الأعياد اليهودية، فيما اشتدت هذه الاقتحامات منذ فجر اليوم، بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية".

واقتحم المسجد منذ الصباح المئات من المستوطنين، بحماية من قوات أمن الاحتلال، فيما اعتدت الأخيرة على المرابطين واعتقلت عددًا منهم.