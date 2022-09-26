مطلوب معلمات للعمل في مدرسة المتميزون الحديثة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مدرسة المتميزون الحديثة بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة (معلمة) في تخصصات مختلفة.
التخصصات المطلوبة
1- التعليم الأساسي.
2- اللغة العربية.
شروط التسجيل
1. حاصلة على معدل 80% فما فوق.
2. تُجيد التعامل مع برامج الحاسوب والتطبيقات الحديثة.
3. تُجيد توظيف إستراتيجيات التعلم الحديثة، وأساليب التعلم النشط.
4. تُجيد الاتصال والتواصل مع الإدارة والجمهور (أولياء الأمور – زائري المدرسة)
5. لديها خبرة 3 سنوات كمعلمة (لا تشمل المراكز التعليمية) على الأقل.
6. تتحمل ضغوط العمل والأعمال الإضافية.
7. من سكان مدينة غزة
طريقة التسجيل
- يُرجى إرسال C.V والشهادات المتعلقة بالمتقدمة على الإيميل:
- العنوان: مدينة غزة - الرمال الجنوبي- شارع الشهداء - مقابل الطابون