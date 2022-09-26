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مطلوب معلمات للعمل في مدرسة المتميزون الحديثة بمدينة غزة

26 سبتمبر 2022 . الساعة 09:55 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مدرسة المتميزون الحديثة بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة (معلمة) في تخصصات مختلفة.

التخصصات المطلوبة

1- التعليم الأساسي.

2- اللغة العربية.

شروط التسجيل

1. حاصلة على معدل 80% فما فوق.

2. تُجيد التعامل مع برامج الحاسوب والتطبيقات الحديثة.

3. تُجيد توظيف إستراتيجيات التعلم الحديثة، وأساليب التعلم النشط.

4. تُجيد الاتصال والتواصل مع الإدارة والجمهور (أولياء الأمور – زائري المدرسة)

5. لديها خبرة 3 سنوات كمعلمة (لا تشمل المراكز التعليمية) على الأقل.

6. تتحمل ضغوط العمل والأعمال الإضافية.

7. من سكان مدينة غزة

طريقة التسجيل

-  يُرجى إرسال C.V والشهادات المتعلقة بالمتقدمة على الإيميل:

[email protected]

- العنوان: مدينة غزة - الرمال الجنوبي- شارع الشهداء - مقابل الطابون

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