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"حماس": اقتحام الأقصى يمثل انتهاكًا لقدسيته يستوجب النُّصرة

26 سبتمبر 2022 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، أنّ "مشاهدة جماعات المستوطنين المتطرفة في اقتحامها للأقصى تمثل انتهاكًاً صارخًا لحرمته وقدسيته، يجب أن تستفز العرب والمسلمين وتدفعهم لنصرته وحمايته من التهويد والتقسيم".

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي: "نحن أمام طوفان الاقتحامات الواسعة الذي يتطلب إسناد شعبنا  وتعزيز صموده ومضاعفة الرباط وشد الرحال للأقصى وإفشال مخططات الاحتلال".

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين، منذ ساعات الصباح الأولى، بحماية مشددة من قوات  الاحتلال الإسرائيلي.

وارتدى بعض المشاركين من المستوطنين في الاقتحام الذي يجري بمناسبة "رأس السنة العبرية"، لباس الكهنة.

وفي السياق؛ احتشدت أعداد من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، فيما تحصّن بعض الشبان داخل المصلى القبلي وألقوا "المفرقعات" وأصدروا أصواتًا مختلفة لإرباك المستوطنين وقوات الاحتلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #المقاومة الفلسطينية

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