الاحتلال يطلق النار صوب أراضي المزارعين شرق قطاع غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة، صباح اليوم الاثنين، أراضي الفلسطينيين شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية بأن "قوات الاحتلال المتمركزة على طول السلك الفاصل، أطلقت النار بشكل مباشر صوب أراضي بلدة الفخاري شرق خان يونس".



يُشار إلى أن أراضي ومنازل الفلسطينيين في المناطق الحدودية في قطاع غزة، عرضة لإطلاق النار وتوغلات الاحتلال المستمرة، وهو ما يحول ما يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

ويضاف هذا الاعتداء إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين