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بالصور المئات من المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتداءات واسعة على المرابطين

26 سبتمبر 2022 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
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المئات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ فجر اليوم
متابعة/ فلسطين أون لاين:

بدأ مستوطنون، منذ ساعات الصباح الأولى، باقتحام واسع للمسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأرتدى بعض المشاركين من المستوطنين في الاقتحام، والذي يجري بمناسبة "رأس السنة العبرية"، لباس الكهنة.

وفي السياق احتشدت أعداد من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، فيما تحصن بعض الشبان داخل المصلى القبلي وألقوا "المفرقعات" وأصدروا أصواتًا مختلفة لإرباك المستوطنين وشرطة الاحتلال.

وفي المقابل اعتدت شرطة الاحتلال عدة مرات على المرابطين والمرابطات، فيما اعتقلت شابًا بعد الاعتداء عليه من داخل ساحات المسجد.

وقامت عناصر من شرطة الاحتلال، باعتلاء مصليات المسجد، وخاصة المطلة منها على المصلى القبلي الذي يتواجد بداخله الشبان المرابطين.

وقبل ذلك منعت شرطة الاحتلال والتي كثفت من تواجدها على مداخل المسجد الأقصى، والشوارع المؤدية إليه، من دخول المصلين من هم دون 40 عامًا من أداء صلاة الفجر، وقمعت بعض التجمعات للشبان الذين حاولوا الوصول للأقصى.

وانتشرت قواتها منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين.

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