6 معتقلين سياسيين يخوضون إضرابًا جماعيًّا عن الطعام في سجون السلطة

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

أكدت عائلة المعتقل السياسي في سجون أجهزة أمن السلطة، أحمد خصيب، أن ابنها و5 معتقلين سياسيين شرعوا أمس في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على استمرار اعتقالهم.

وقال إحسان خصيب، والد المعتقل أحمد في حديثه لصحيفة "فلسطين": "بدأ ابني، وأحمد هريش، وجهاد وهدان، وخالد النوابيت، ومنذر رحيب، وقسام حمايل، إضرابا جماعيا مفتوحا عن الطعام".

وأضاف: إن "الشباب الستة قرروا الاستمرار في الإضراب المفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنهم من سجون السلطة، لكون اعتقالهم غير قانوني ويأتي على خلفية سياسية".

وبين أن المعتقلين الستة مضى على اعتقالهم في سجون السلطة 113 يومًا، وأخذوا على أنفسهم عهدًا بالمضي في الإضراب عن الطعام حتى الرمق الأخير من حياتهم.

وأوضح أن عددا من المضربين عن الطعام هم أسرى محررون، سبق أن أمضوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي سنوات طويلة.

يشار إلى أن عدد المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وصل إلى أكثر من 54 معتقلا، بينهم قاصرون وطلاب وصحفيون ومحامون ونشطاء.