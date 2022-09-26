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الطقس: أجواء حارة والحرارة تواصل الارتفاع

26 سبتمبر 2022 . الساعة 08:19 بتوقيت القدس
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أجواء حارة والحرارة تواصل الارتفاع

يكون الجو، اليوم الاثنين، حارا نسبيا إلى حار، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة  السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو يوم الأربعاء؛ صافيا بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الخميس المقبل: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس #أجواء حارة #الحرارة تواصل الارتفاع

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