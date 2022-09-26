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الاحتلال يُفرج عن لاعب كرة القدم بالضفة الغربية

26 سبتمبر 2022 . الساعة 02:24 بتوقيت القدس
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الاحتلال يُفرج عن لاعب كرة القدم بالضفة الغربية
الخليل/ فلسطين أون لاين :

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، عن لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي شباب بيت أمـر، رشيد علي رشيد عوض، 24 عامًا، بعدَ اعتقالٍ دامَ 27 شهراً.

وسبقَ للاعب رشيد علي، وأن اعتقل عدة مرّات في وقتٍ سابق، كما أنه من أبرز العناصر في التركيبة الأساسية، وغيابه شكّل فارقًا حقيقيًا، كونه من أبناء النادي الذين يعوّل عليهم كثيرًا، لاسيما بان الفريق يشارك في دوري الاحتراف الجزئي، وبدأ باستعادة عافيته رغم قيود الاحتلال.

وسيكون رشيد علي، بحاجة إلى وقتٍ مناسب من أجل الانسجام مع بقية زملائه، واستعادة الحس التهديفي، ونَفس المشاركة في المباريات الرسمية، خاصةً بأنه غابَ عن لمس الساحرة المستديرة ما يزيد عن عاميْن متتالييْن، كما أُفرجَ عنه أثناء خوض المواجهات الرسمية، مما يعني عدم وجود فترة استعداد.

وتستمر قوات الاحتلال في احتجاز شقيقه، الحارس عيسى علي عوض، والحارس يوسف الطيط، ولاعب خط الوسط أمير محمـد يوسف عوض.

#قوات الاحتلال تفرج عن اللاعب رشيد علي

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