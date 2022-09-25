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متى يجب الابتعاد عن استهلاك الحليب؟

25 سبتمبر 2022 . الساعة 23:54 بتوقيت القدس
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أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية، أنه يجب استبعاد الحليب من النظام الغذائي عندما يسبب الانتفاخ والقرقرة.

وتشير الخبيرة إلى أن هناك رأيا شائعا مفاده أن الحليب غير مفيد للبالغين وحتى أنه ضار، لكن هذا الرأي صحيح بنسبة 50% فقط.

وتقول: "يفرز البنكرياس إنزيم اللاكتاز الذي يشطر اللاكتوز (سكر الحليب)، إلى الغلوكوز والغلاكتوز، اللذين يتم امتصاصهما لاحقا في الأمعاء دون أي عواقب سلبية للجسم. ولكن بعض الأشخاص يعانون مع التقدم في العمر بسبب ضعف نشاط إنزيم اللاكتاز، وأحيانا يفقدونه تماما".

وتضيف موضحة، في هذه الحالة عند تناول الحليب يعاني هؤلاء ظاهرة غريبة غير مريحة في البطن مثل الانتفاخ والقرقرة.

وتابعت: "يجب في هذه الحالة استبدال الحليب ببديل آخر، مثل الحليب الخالي من اللاكتوز، أو استبعاد الحليب نهائيا من النظام الغذائي".

وتؤكد الخبيرة أنه لا توجد أي قيود لتناول الحليب إذا كان رد فعل الجسم طبيعيا، "جميع الآراء السائدة التي تنصح البالغين بعدم شرب الحليب لا أساس لها؛ لأن الحليب منتج مثالي يحتوي على كربوهيدرات ودهون صحية سهلة الامتصاص وبروتين، التي تعد مثالية وآمنة للجسم البالغ. لذلك إذا كان الشخص لا يعاني أي عواقب سلبية من شرب الحليب، يمكنه الاستمرار في ذلك".

المصدر / فلسطين أون لاين
#طعام #حليب #صحة الإنسان #سكر #الجلوكوز

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