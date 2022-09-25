ليلى خالد تُعلن الإضراب عن الطعام إسنادًا للأسرى المضربين

أعلنت عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلى خالد، البدء بالإضراب عن الطعام، دعماً وإسناداً للمعتقلين الإداريين الذين شرعوا اليوم الأحد بالإضراب في سجون الاحتلال.

وقالت خالد في تصريح صحفي، إنّها شرعت بالإضراب عن الطعام؛ لمشاركة المعتقلين المضربين، مؤكدةً على أنّهم ليسوا وحدهم، فشعبهم وأمتهم وأحرار العالم معهم.

ووجهت رسالةً للمعتقلين المضربين قائلةً: "أنتم في خطوط المواجهة مع هذا العدو الفاشي المجرم، بإضرابكم تنتزعون حريتكم وحرية شعبكم، لكم المجد. لكم النصر، بكم نمضي وننتصر".

جدير بالذكر أنّ 30 معتقلاً إداريًا من الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال، شرعوا في الإضراب المفتوح عن الطعام؛ وذلك رفضًا لاستمرار اعتقلهم الإداري.

ويأتي هذا الاضراب احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري، وعمليات تجديد الاعتقال التي تتم أكثر من مرة دون تحديد سقف زمني لذلك، خاصة في أوساط الأسرى المحررين.

المصدر / فلسطين أون لاين