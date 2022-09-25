4 انتصارات وتعادلان في دوري غزة.. اليوم

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تعثّر فريق شباب رفح "الزعيم" بالسقوط في فخ التعادل بهدف لمثله أمام ضيفه هلال غزة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رفح البلدي جنوب قطاع غزة، في ختام منافسات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في غزة.

وبادر الهلال بالتسجيل عبر محمد حسان في الدقيقة الخامسة، وتعادل عماد فحجان "للزعيم" بالدقيقة 70، ليرتفع رصيد "الزعيم" إلى 5 نقاط يحتل بها المركز الرابع، ووصل رصيد الهلال إلى نقطتين اثنتين بالترتيب العاشر، وبفارق الأهداف خلف الصداقة.

وحكم المباراة: هلال شبات للساحة، وساعده محمد الغول، ومحمد الزعانين للخطوط، ومحمود أبو مصطفى رابعًا.

بدوره تفوق شباب جباليا "ثوار الشمال" على مضيفه خدمات النصيرات "الغواصات الصفراء" بهدفين نظيفين في ملعب النصيرات البلدي وسط القطاع، سجلهما يوسف داوود في الدقيقتين 83، و87 من ركلة جزاء على التوالي، علمًا أنّ زميله أدهم خطاب أهدر ركلة جزاء أخرى بالدقيقة العاشرة، حيث سددها خارج المرمى.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد "الثوار" إلى 4 نقاط في المركز الخامس، وبفارق الأهداف أمام شباب خان يونس، وتجمد رصيد "الغواصات" عند نقطة واحدة بالترتيب 12، والأخير، وبفارق الأهداف خلف غزة الرياضي.

وقاد اللقاء تحكيميًّا: محمد النبريص للساحة، وساعده نادر أبو هجرس، وعدنان حنيدق للخطوط، وخالد أبو الخير رابعًا.

الأولى

وفي دوري الدرجة الأولى، فاز خدمات البريج على ضيفه خدمات الشاطئ "البحرية" بثلاثية مقابل هدف وحيد في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، حيث سجل ثلاثية البريج أحمد الكرنز من ركلة جزاء في الدقيقة 23، وإبراهيم وشاح "هدفان" بالدقيقتين 52، و69 على الترتيب، فيما أحرز هدف "البحرية" الوحيد أحمد أبو حسنين من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

وبذلك، يتصدر خدمات البريج جدول ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف أمام خدمات خان يونس، ويبقى "البحرية" برصيد نقطتين اثنتين في المركز التاسع، مناصفة مع بيت لاهيا، وبفارق الأهداف أمام الأقصى.

وتعادل خدمات خان يونس مع ضيفه بيت حانون الأهلي بهدف لمثله في إستاد خان يونس جنوب القطاع، وتقدم أحمد سعد "للحوانين" بالدقيقة 21، قبل أن يرد سلطان أبو عبيدة بهدف التعادل لخدمات خان يونس في الدقيقة 56.

وبذلك، يصل رصيد خدمات خان يونس إلى 7 نقاط في المركز الثاني، وحصل "الحوانين" على النقطة الثالثة ليتواجدوا بالترتيب الثامن.

الثانية

وفي دوري الدرجة الثانية لفرع "غزة والشمال"، حقق الرضوان فوزًا كبيرًا على نظيره شباب المغراقة بثلاثية نظيفة في ملعب بيت حانون شمال القطاع، سجلهم محمد الحديدي، ويحيى العطل، ومحمد موسى بالدقائق 57، و66، و86 تواليًا، ليتصدر الرضوان جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، وبقي رصيد المغراقة خالي الوفاض.

وتجاوز الوفاق عقبة الزيتون بهدفين دون رد في ملعب اليرموك بمدينة غزة، أحرزهما آدم عابد، والسيد زيارة في الدقيقتين 52، و88 على التوالي، ليحصد الوفاق لأول 3 نقاط يحتل بها المركز الرابع مناصفة مع اليرموك، وبفارق الأهداف أمام الزيتون بالذات.