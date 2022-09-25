حماس: نراقب سلوك الاحتلال في الأقصى لاتخاذ الموقف المناسب

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، أبناء شعبنا إلى الاحتشاد في المسجد الأقصى لمواجهة "أخطر وأوسع عدوان منذ احتلاله"، مشددةً على أنها تراقب سلوك الاحتلال الإسراائيلي لـ"اتخاذ الموقف المناسب".

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، في تصريح للأناضول، إنّ "المقاومة تراقب سلوك الاحتلال وكل ما يحدث في المسجد الأقصى لاتخاذ الموقف المناسب".

وأكد أنّ "الاقتحامات للمسجد الأقصى في الأعياد اليهودية هي انتهاك لكل القوانين والأعراف الدولية واستفزاز لمشاعر شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية والمقاومة".

وشدد على أنّ "الاحتلال يشنُّ حربًا ممنهجة ضد مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في إطار استهداف هوية المسجد الأقصى والمدينة المقدسة".

وأفاد بوجود "تحركات شعبية وفصائلية واتصالات مع مختلف الأطراف لوقف السلوك الاستفزازي من قِبل الاحتلال بالمسجد الأقصى".

وحمّل قاسم الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن اقتحامات المستوطنين والاعتداءات في المسجد الأقصى".

ودعا أبناء شعبنا إلى "التوجه إلى المسجد الأقصى وحمايته بكل الطرق لوقف الاقتحامات".

وخلال الأيام الماضية، دعت جماعات استيطانية متطرفة إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى، وهو ما ردّ عليه نشطاء فلسطينيون بالدعوة إلى "شد الرحال إلى المسجد" والاعتصام فيه.

المصدر / الأناضول