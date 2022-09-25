3 عمليات دهسٍ وإطلاق نارٍ في الضفة خلال الـساعات الـ48 الأخيرة

شهدت الساعات الـ48 الأخيرة ثلاث عملية نوعية للمقاومة تنوعت ما بين الدهس وإطلاق النار التي استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وألقى الشبان الثائر الزجاجات الحارقة صوب أليات الاحتلال في بلدة الطور بالقدس المحتلة، فيما اندلعت مواجهات عنيفة تخللها عمليات إلقاء الحجارة صوب جيش الاحتلال تركزت في 18 نقطة.

وشهدت مدينة نابلس ومخيم بلاطة اشتباكات متكررة بين مقاومين وجنود الاحتلال، تمثلت في عمليات إطلاق نار صوب قوات الاحتلال المقتحمة للمدينة.

وفي التفاصيل، اندلعت مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال في أكثر من منطقة بمدينة القدس، وهي مخيم شعفاط وسلوان والرام وبيت إجزا وبلدة الطور.

وشهدت مدينة رام الله أيضًا مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، تركزت في دير بزيغ والمزرعة الغربية وسلواد ومعسكر عوفر.

وفي نابلس، وقعت مواجهات مع قوات الاحتلال تخللها إطلاق المقاومين النار صوب جنود الاحتلال، وذلك في مخيم بلاطة وجبل الطور وسبسطية.

ووقعت عملية الدهس البطولية قرب مفرق مستوطنة حافات جلعات بمحافظة سلفيت، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي ومخيم عايدة ببيت لحم.

وفي الخليل اندلعت مواجهات تخللها إلقاء الحجارة صوب جنود الاحتلال، في البلدة القديمة وشارع الشلالة ومسافر يطا.

المصدر / فلسطين أون لاين