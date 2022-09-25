شرطة الاحتلال تدعو المستوطنين لحمل الأسلحة خلال فترة الأعياد التلمودية

قالت وسائل إعلام عبرية، إن شرطة الاحتلال طلبت من المستوطنين حمل سلاحهم الشخصي خلال احتفالهم بالأعياد التلمودية.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية "كان"، إن الشرطة دعت جمهور المستوطنين إلى حمل سلاحهم الشخصي؛ في حضورهم إلى دور الكُنس؛ خلال ما يسمى "عيد رأس السنة العبرية" الذي يبدأ اليوم مساءً وحتى الثلاثاء مساء.

ونقلت "كان" عن مسؤول في شرطة الاحتلال قوله، "إنه توفرت لدى الشرطة إنذارات كثيرة عن شبهات لارتكاب عمليات"، مشيراً إلى أن الشرطة جاهزة لأي طارئ.

ورفعت دولة الاحتلال حالة الطوارئ عشية الأعياد التلمودية التي تبدأ مساء اليوم، ونشرت الآلاف من عناصر الشرطة وحرس الحدود في ا=أنحاء مدينة القدس المحتلة، وحول مناطق التماس مع الضفة الغربية.

وكان المفتش العام لشرطة الاحتلال، يعقوب شبتاي، قد أعلن الخميس الماضي، رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى في دولة الاحتلال؛ بسبب الارتفاع الكبير في عدد الإنذارات، التي تلقاها جهاز الشرطة، مع اقتراب موسم الأعياد التلمودية.

المصدر / وكالات