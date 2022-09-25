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بالصور انطلاق حملة التغريد من غزة دعما وإسناداً للأقصى

25 سبتمبر 2022 . الساعة 17:50 بتوقيت القدس
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جانب من حملة التغريد دعما للقدس والأقصى

بدأ عشرات النشطاء حملةً للتغريد دعماً وإسناداً لمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وذلك في مدينة غزة عصر اليوم الأحد بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين للمسجد المبارك.

ودشن النشطاء فعاليات التظاهرة الإلكترونية في مقر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية غرب غزة، وسط حضور عدد من المسؤولين.

وتتزامن حملة التغريد مع انطلاق موجة عاتية من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، يتخللها نفخ في البوق والرقص واستباحة المسجد سعيا لتهويده بشكل كامل وفرض واقع جديد فيه.

واقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم، المسجد الأقصى على نطاق واسع، بحماية قوات الاحتلال التي أخلت المصلين من محيط باب الرحمة، وفرضت تشديدات على دخول الفلسطينيين إلى المسجد المبارك.

واحتشدت أعداد كبيرة من المستوطنين في منطقة حائط البراق استعداداً للاحتفال بما يسمونه "رأس السنة العبرية"، واقتحام الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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