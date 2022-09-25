نيابة أريحا تمدد اعتقال المطارد مصعب اشتية 24 ساعة

قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إن نيابة السلطة في مدينة أريحا مدّدت اعتقال المطارد لدى الاحتلال مصعب اشتية لـ 24 ساعة.

وذكرت المجموعة في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن النيابة مددت اعتقال اشتية لـ 24 ساعة، بعدما سجلت قضيته في المحكمة بتهمة حيازة سلاح، اليوم.

وأكّدت المجموعة أن اعتقال ومحاكمة اشتية تعسفية وغير قانونية، مشيرةً إلى أن الأجهزة التنفيذية تستخدم النيابة العامة لإلصاقِ تهمٍ جنائية بالمعتقلين السياسيين لديها، لنزع شرعية عملهم السياسي والوطني المشرع في القانون الأساسي الفلسطيني.

واعتقل أمن السلطة المطارد مصعب اشتية الاثنين الماضي، قرب دوار الشهداء في نابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات بين المواطنين وأجهزة الأمن، أطلقت الأخيرة خلالها الرصاص تجاه المحتجين مما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين