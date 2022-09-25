حماس: تهديدات "الشاباك" للسنوار تعكس مأزق قادة الاحتلال

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم، إنّ "تهديدات رئيس جهاز الشاباك رونين بار، للقائد يحيى السنوار، تعكس المأزق السياسي والأمني والعسكري الذي يعاني منه قادة الاحتلال".

وأضاف برهوم، في بيان صحفي، اليوم الأحد: "بفعل المعادلات التي فرضتها المقاومة في غزة على المحتل، والصمود البطولي والأسطوري لشعبنا ومقاومته المباركة الباسلة المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس، زادت معاناة الكيان".

وأشار إلى أنّ تهديدات رئيس الشباك للسنوار، ليست جديدة، ولا تخيف شعبنا الفلسطيني ولا قيادة المقاومة.

ووجّه رئيس الشاباك رسالة إلى قائد حماس بقطاع غزة يحيى السنوار قائلًا: "يجب عليك أن تدرس خطواتك بدقة وأن تختار بين ترميم غزة وبين المقاومة"، وفق ما نقل عنه إعلام الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين