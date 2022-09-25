مطلوب طبيب أسنان للعمل في مركز التوبة الطبي

إعلان توظيف صادر عن الجمعية الإسلامية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة طبيب للعمل في مركز التوبة الطبي التابع للجمعية حسب التالي:

- نوع الوظيفة : طبيب بدوام جزئي بنظام النسبة

- التخصص المطلوب : بكالوريوس طب أسنان + شهادة عليا في تقويم أسنان.

شروط الوظيفة:

• أن يكون حاصلاً على شهادة الماجستير أو البورد أو الدكتوراه في مجال تقويم الأسنان ضمن احدى الجامعات المعترف بها.

• أن يكون حاصلاً على معادلة للشهادة العليا من وزارة التربية والتعليم العالي.

• أن يكون معادلاً لشهادته العليا في اختصاص التقويم لدى المجلس الطبي الفلسطيني.

• خبرة عملية وممارسة لا تقل عن عام في التخصص.

• قدرة على العمل ضمن الفريق الطبي وتحت الضغط والتعامل مع الجمهور.

• مهارات عالية في استخدام برامج الحاسوب.

طريقة التسجيل :

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهي استقبال الطلبات يوم السبت الموافق 01/10/2022

- للمراجعة والاستفسار يرجى الاتصال على جوال رقم 0592539570 أو 0599604067