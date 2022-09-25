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عكرمة صبري: الاحتلال حوّل القدس ثكنة عسكرية لتسهيل اقتحام الأقصى

25 سبتمبر 2022 . الساعة 13:41 بتوقيت القدس
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خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري: الاحتلال حوّل القدس لثكنة عسكرية

قال خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري إن الاحتلال حوّل مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية ومنع الشبان من الوصول إلى الأقصى بهدف تفريغه وتسهيل اقتحامات المستوطنين.

وحمّل صبري حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الاقتحامات، ودعا المقدسيين إلى التواجد في المسجد قدر الإمكان للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وأوضح عكرمة صبري أن الاحتلال يستغل الأعياد المتعددة من أجل تكثيف اقتحامات الأقصى، لتحقيق أهدافه العدوانية، ومحاولة فرض السيادة على المسجد بالتدريج.

وأشار إلى أن المستوطنين جربوا نفخ البوق بمقبرة باب الرحمة، من أجل محاولة إدخاله إلى المسجد الأقصى ولن يتمكنوا، معتبرًا أن استخدام البوق عبادة من عباداتهم وتدنيس للمسجد المبارك.

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واقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك على نطاق واسع، بحماية قوات الاحتلال التي أخلت المصلين من محيط باب الرحمة، وفرضت تشديدات على دخول الفلسطينيين إلى المسجد المبارك.

وأدى المستوطنون رقصات وطقوس الانبطاح داخل الأقصى وعلى أبوابه، إلى جانب ترديد عبارات مسيئة للعرب والمسلمين.

واحتشدت أعداد كبيرة من المستوطنين في منطقة حائط البراق استعداداً للاحتفال بما يسمونه "رأس السنة العبرية"، واقتحام المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#عكرمة صبري #تسهيل اقتحامات المستوطنين للأقصى

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