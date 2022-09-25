الداخلية تعلن عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين 25 سبتمبر.

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة، والرابعة حتى الرقم (120) من الكشف رقم (2022/33) اضغط هنا، والحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/37) اضغط هنا.

ودعت الهيئة للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوّهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وكذلك إحضار حجة عدم ممانعة للأبناء في حال سفرهم مع أحد الوالدَين دون الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين