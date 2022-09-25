جدول أيام العطل والإجازات الرسمية في فلسطين للعام 2023م.. بالتفاصيل

محمد إسماعيل
يتمتع العديد من المواطنين سواء العاملين وغير العاملين بعطلٍ وإجازاتٍ رسمية في فلسطين، أقرتها الحكومة الفلسطينية في رام الله، وفقًا للدستور الفلسطيني، عددا من العطل والإجازات الرسمية والتي تمنحها للموظفين العاملين فيها.
وتشمل هذه الإجازات والعطل جميع فئات ومكونات وأطياف المجتمع الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، حيث شمل القرار جميع إجازات الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية للعام 2023م، ذات الأهمية الكبيرة لدى المواطنين.
ويستعرض لكم موقع "" جدول العطل والإجازات الرسمية لدولة فلسطين للعام 2023 وعليه نوضح بالجداول التالية أيام العطل والإجازات الرسمية في فلسطين، حسب قانون العمل، والتي تتعلق بإجازات الأعياد وإجازات المناسبات الدينية والوطنية لجميع المواطنين بجميع أطيافهم ومعتقداتهم الدينية.
أولاً: العطل والإجازات الرسمية في فلسطين للعام 2023م، والتي يتمتع بها جميع المواطنين العاملين في الدوائر الحكومية وغير العاملين وغيرهم من عطل وإجازات البنوك في فلسطين والمؤسسات المحلية والأهلية والشركات، ويوضح الجدول جميع الإجازات والعطل 2023م في فلسطين، وذلك على النحو التالي:
- عطل وإجازات الأعياد وإجازات الدينية والوطنية في فلسطين للعام 2023م، مفصل بجدول الإجازات 2023م التالي:
|
|
المناسبة
|
اليوم
|
التاريخ
|
مدة العطلة الرسمية
|
إجازة رأس السنة الميلادية
|
الأحد
|
01/01/2023
|
يوم واحد
|
إجازة عيد الميلاد المجيد الشرقي
|
السبت
|
07/01/2023
|
يوم واحد
|
إجازة ذكرى الاسراء والمعراج
|
السبت
|
18/02/2023
27/ رجب
|
يوم واحد
|
إجازة يوم المرأة العالمي
|
الأربعاء
|
08/03/2023
|
يوم واحد
|
إجازة يوم الأرض
|
الخميس
|
30/03/2023
|
يوم واحد
|
إجازة عيد الفطر السعيد
|
الجمعة والسبت والأحد
|
21-23/04/2023
1/ شوال-3/شوال
|
ثلاثة ايام
|
إجازة عيد العمال العالمي
|
الإثنين
|
01/05/2023
|
يوم واحد
|
إجازة وقفة عيد الاضحى المبارك
|
الأربعاء
|
28/06/2023
10/ ذو الحجة
|
يوم واحد
|
إجازة عيد الأضحى المبارك
|
الخميس والجمعة والسبت والأحد
|
29/06/2023-02/07/2023
11-14/ ذو الحجة
|
أربعة أيام
|
إجازة رأس السنة الهجرية
|
الأربعاء
|
19/07/2023
1/ محرم
|
يوم واحد
|
إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف
|
الأربعاء
|
27/09/2023
12/ ربيع الأول
|
يوم واحد
|
إجازة عيد الاستقلال الفلسطيني
|
الأربعاء
|
15/11/2023
|
يوم واحد
|
إجازة عيد الميلاد المجيد الغربي
|
الإثنين
|
25/12/2023
|
يوم واحد
ثانيًا: العطل والإجازات في فلسطين للعام 2023، للمسيحيين الشرقيين والغربيين العاملين في الدوائر الحكومية الفلسطينية، والتي أقرها مجلس الوزراء أيضا، للقسمين الشرقيين والغربيين.
- القسم الأول: عطل وإجازات المسيحين الشرقيين 2023م:
- عطل وإجازات المسيحيين الشرقيين في فلسطين للعام 2023م، مفصل بجدول الإجازات 2023م التالي:
|
|
المناسبة
|
اليوم
|
التاريخ
|
مدة العطلة الرسمية
|
إجازة عيد الميلاد المجيد
|
السبت والأحد
|
07-08/01/2023
|
يومان
|
إجازة عيد رأس السنة الشرقي
|
السبت
|
14/01/2023
|
يوم واحد
|
إجازة عيد الغطاس
|
الخميس
|
19/01/2023م
|
يوم واحد
|
إجازة أحد الشعانين
|
الأربعاء
|
12/04/2023
|
يوم واحد
|
إجازة خميس الغسل
|
الأحد
|
16/04/2023
|
يوم واحد
|
إجازة الجمعة العظيمة
|
الاثنين
|
17/04/2023
|
يوم واحد
|
إجازة سبت النور
|
الثلاثاء
|
18/04/2023
|
يوم واحد
|
إجازة أحد الفصح المجيد
|
الأربعاء والخميس
|
19-20/04/2023
|
يومان
|
إجازة خميس صعود
|
الأحد
|
28/05/2023
|
يوم واحد
|
إجازة أحد العنصرة
|
الأربعاء
|
07/06/2023
|
يوم واحد
- القسم الثاني: عطل وإجازات المسيحين الغربيين 2023م:
- إجازات وعطل المسيحيين الغربيين في فلسطين للعام 2023م، مفصل بجدول الإجازات 2023م التالي:
|
|
المناسبة
|
اليوم
|
التاريخ
|
مدة العطلة الرسمية
|
إجازة عيد رأس السنة غربي
|
الأحد
|
01/01/2023
|
يوم واحد
|
إجازة عيد الغطاس
|
الجمعة
|
06/01/2023
|
يوم واحد
|
إجازة أحد الشعانين
|
الأربعاء
|
05/04/2023
|
يوم واحد
|
إجازة خميس الغسل
|
الأحد
|
09/04/2023
|
يوم واحد
|
إجازة الجمعة العظيمة
|
الاثنين
|
10/04/2023
|
يوم واحد
|
إجازة سبت النور
|
الثلاثاء
|
11/04/2023
|
يوم واحد
|
إجازة أحد الفصح المجيد
|
الأربعاء والخميس
|
12-13/04/2023
|
يومان
|
إجازة خميس الصعود
|
الأحد
|
21/05/2023
|
يوم واحد
|
إجازة أحد العنصرة
|
الأربعاء
|
31/05/2023
|
يوم واحد
|
إجازة عيد الميلاد المجيد
|
الاثنين والثلاثاء
|
25-26/12/2023
|
يومان
ثالثًا: عطل وإجازات عام 2023م، للعاملين في دوائر الحكومة الفلسطينية من أبناء الطائفة السامرية:
- عطل وإجازات الطائفة السامرية في فلسطين للعام 2023م، مفصل بجدول الإجازات 2023م التالي:
|
|
المناسبة
|
التاريخ
|
مدة العطلة الرسمية
|
إجازة عيد الفصح والقربان
|
13-14 من الشهر الأول العبري
|
يومان
|
إجازة عيد الفطير "آخر أيام الفصح"
|
15 من الشهر الأول العبري
|
يوم واحد
|
إجازة عيد نزول التوراة
|
يأتي يوم الأربعاء بعد خمسة وأربعين يوما من أول سبت يلي عيد الفصح
|
يوم واحد
|
إجازة عيد المعراج/ الحصاد
|
يأتي يوم الأحد من كل عام، بعد خمسين يوماً من أول سبت بعد عيد الفصح، ويأتي دائماً بشهر 6.
|
يوم واحد
|
إجازة عيد رأس السنة العبرية
|
1 من الشهر السابع العبري
|
يوم واحد
|
إجازة عيد الغفران/ الصوم
|
10-11 من الشهر السابع العبري
|
يومان
|
إجازة عيد العرش/ المظلمة
|
15 من الشهر السابع العبري
|
يوم واحد
|
إجازة عيد نهاية الاعياد
|
27 من الشهر السابع العبري
|
يوم واحد
رابعًا: ساعات الدوام الرسمي في فلسطين للعام 2023م، في الدوائر الحكومة الفلسطينية:
تبدأ ساعات الدوام الرسمي وأيام الإجازات في القطاع الحكومي الفلسطيني للعام 2023م، من الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي الساعة الثالثة مساءً، بواقع سبع ساعات يومياً من يوم الأحد حتى يوم الخميس ويكون يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية.
وفيما تقلص ساعات العمل في شهر رمضان المبارك حيث تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية من بعد الظهر في الضفة الغربية أمّا ساعات الدوام في قطاع غزة فتبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً، بواقع ست ساعات يومياً في الضفة وغزة والقدس.
المصدر / فلسطين أون لاين