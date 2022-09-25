جدول أيام العطل والإجازات الرسمية في فلسطين لعام 2023م.. بالتفصيل

محمد إسماعيل

يتمتع العديد من المواطنين سواء العاملين وغير العاملين بعطلٍ وإجازاتٍ رسمية في فلسطين، أقرتها الحكومة الفلسطينية في رام الله، وفقًا للدستور الفلسطيني، عددا من العطل والإجازات الرسمية والتي تمنحها للموظفين العاملين فيها.

وتشمل هذه الإجازات والعطل جميع فئات ومكونات وأطياف المجتمع الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، حيث شمل القرار جميع إجازات الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية للعام 2023م، ذات الأهمية الكبيرة لدى المواطنين.

ويستعرض لكم موقع " " جدول العطل والإجازات الرسمية لدولة فلسطين للعام 2023 وعليه نوضح بالجداول التالية أيام العطل والإجازات الرسمية في فلسطين، حسب قانون العمل، والتي تتعلق بإجازات الأعياد وإجازات المناسبات الدينية والوطنية لجميع المواطنين بجميع أطيافهم ومعتقداتهم الدينية.

أولاً: العطل والإجازات الرسمية في فلسطين للعام 2023م، والتي يتمتع بها جميع المواطنين العاملين في الدوائر الحكومية وغير العاملين وغيرهم من عطل وإجازات البنوك في فلسطين والمؤسسات المحلية والأهلية والشركات، ويوضح الجدول جميع الإجازات والعطل 2023م في فلسطين، وذلك على النحو التالي:

عطل وإجازات الأعياد وإجازات الدينية والوطنية في فلسطين للعام 2023م، مفصل بجدول الإجازات 2023م التالي :

المناسبة اليوم التاريخ مدة العطلة الرسمية إجازة رأس السنة الميلادية الأحد 01/01/2023 يوم واحد إجازة عيد الميلاد المجيد الشرقي السبت 07/01/2023 يوم واحد إجازة ذكرى الاسراء والمعراج السبت 18/02/2023 27/ رجب يوم واحد إجازة يوم المرأة العالمي الأربعاء 08/03/2023 يوم واحد إجازة يوم الأرض الخميس 30/03/2023 يوم واحد إجازة عيد الفطر السعيد الجمعة والسبت والأحد 21-23/04/2023 1/ شوال-3/شوال ثلاثة ايام إجازة عيد العمال العالمي الإثنين 01/05/2023 يوم واحد إجازة وقفة عيد الاضحى المبارك الأربعاء 28/06/2023 10/ ذو الحجة يوم واحد إجازة عيد الأضحى المبارك الخميس والجمعة والسبت والأحد 29/06/2023-02/07/2023 11-14/ ذو الحجة أربعة أيام إجازة رأس السنة الهجرية الأربعاء 19/07/2023 1/ محرم يوم واحد إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف الأربعاء 27/09/2023 12/ ربيع الأول يوم واحد إجازة عيد الاستقلال الفلسطيني الأربعاء 15/11/2023 يوم واحد إجازة عيد الميلاد المجيد الغربي الإثنين 25/12/2023 يوم واحد

ثانيًا: العطل والإجازات في فلسطين للعام 2023، للمسيحيين الشرقيين والغربيين العاملين في الدوائر الحكومية الفلسطينية، والتي أقرها مجلس الوزراء أيضا، للقسمين الشرقيين والغربيين.

القسم الأول: عطل وإجازات المسيحين الشرقيين 2023م: عطل وإجازات المسيحيين الشرقيين في فلسطين للعام 2023م، مفصل بجدول الإجازات 2023م التالي:



المناسبة اليوم التاريخ مدة العطلة الرسمية إجازة عيد الميلاد المجيد السبت والأحد 07-08/01/2023 يومان إجازة عيد رأس السنة الشرقي السبت 14/01/2023 يوم واحد إجازة عيد الغطاس الخميس 19/01/2023م يوم واحد إجازة أحد الشعانين الأربعاء 12/04/2023 يوم واحد إجازة خميس الغسل الأحد 16/04/2023 يوم واحد إجازة الجمعة العظيمة الاثنين 17/04/2023 يوم واحد إجازة سبت النور الثلاثاء 18/04/2023 يوم واحد إجازة أحد الفصح المجيد الأربعاء والخميس 19-20/04/2023 يومان إجازة خميس صعود الأحد 28/05/2023 يوم واحد إجازة أحد العنصرة الأربعاء 07/06/2023 يوم واحد

القسم الثاني: عطل وإجازات المسيحين الغربيين 2023م: إجازات وعطل المسيحيين الغربيين في فلسطين للعام 2023م، مفصل بجدول الإجازات 2023م التالي:



المناسبة اليوم التاريخ مدة العطلة الرسمية إجازة عيد رأس السنة غربي الأحد 01/01/2023 يوم واحد إجازة عيد الغطاس الجمعة 06/01/2023 يوم واحد إجازة أحد الشعانين الأربعاء 05/04/2023 يوم واحد إجازة خميس الغسل الأحد 09/04/2023 يوم واحد إجازة الجمعة العظيمة الاثنين 10/04/2023 يوم واحد إجازة سبت النور الثلاثاء 11/04/2023 يوم واحد إجازة أحد الفصح المجيد الأربعاء والخميس 12-13/04/2023 يومان إجازة خميس الصعود الأحد 21/05/2023 يوم واحد إجازة أحد العنصرة الأربعاء 31/05/2023 يوم واحد إجازة عيد الميلاد المجيد الاثنين والثلاثاء 25-26/12/2023 يومان

ثالثًا: عطل وإجازات عام 2023م، للعاملين في دوائر الحكومة الفلسطينية من أبناء الطائفة السامرية:

عطل وإجازات الطائفة السامرية في فلسطين للعام 2023م، مفصل بجدول الإجازات 2023م التالي:

المناسبة التاريخ مدة العطلة الرسمية إجازة عيد الفصح والقربان 13-14 من الشهر الأول العبري يومان إجازة عيد الفطير "آخر أيام الفصح" 15 من الشهر الأول العبري يوم واحد إجازة عيد نزول التوراة يأتي يوم الأربعاء بعد خمسة وأربعين يوما من أول سبت يلي عيد الفصح يوم واحد إجازة عيد المعراج/ الحصاد يأتي يوم الأحد من كل عام، بعد خمسين يوماً من أول سبت بعد عيد الفصح، ويأتي دائماً بشهر 6. يوم واحد إجازة عيد رأس السنة العبرية 1 من الشهر السابع العبري يوم واحد إجازة عيد الغفران/ الصوم 10-11 من الشهر السابع العبري يومان إجازة عيد العرش/ المظلمة 15 من الشهر السابع العبري يوم واحد إجازة عيد نهاية الاعياد 27 من الشهر السابع العبري يوم واحد رابعًا: ساعات الدوام الرسمي في فلسطين للعام 2023م، في الدوائر الحكومة الفلسطينية:

تبدأ ساعات الدوام الرسمي وأيام الإجازات في القطاع الحكومي الفلسطيني للعام 2023م، من الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي الساعة الثالثة مساءً، بواقع سبع ساعات يومياً من يوم الأحد حتى يوم الخميس ويكون يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية.

وفيما تقلص ساعات العمل في شهر رمضان المبارك حيث تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية من بعد الظهر في الضفة الغربية أمّا ساعات الدوام في قطاع غزة فتبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً، بواقع ست ساعات يومياً في الضفة وغزة والقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين