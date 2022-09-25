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إجازات الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية 2023م

جدول أيام العطل والإجازات الرسمية في فلسطين لعام 2023م.. بالتفصيل

25 سبتمبر 2022 . الساعة 12:52 بتوقيت القدس
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جدول العطل والإجازات الرسمية في فلسطين 2023م.png
محمد إسماعيل

يتمتع العديد من المواطنين سواء العاملين وغير العاملين بعطلٍ وإجازاتٍ رسمية في فلسطين، أقرتها الحكومة الفلسطينية في رام الله، وفقًا للدستور الفلسطيني، عددا من العطل والإجازات الرسمية والتي تمنحها للموظفين العاملين فيها.

وتشمل هذه الإجازات والعطل جميع فئات ومكونات وأطياف المجتمع الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، حيث شمل القرار جميع إجازات الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية للعام 2023م، ذات الأهمية الكبيرة لدى المواطنين.

ويستعرض لكم موقع "" جدول العطل والإجازات الرسمية لدولة فلسطين للعام 2023 وعليه نوضح بالجداول التالية أيام العطل والإجازات الرسمية في فلسطين، حسب قانون العمل، والتي تتعلق بإجازات الأعياد وإجازات المناسبات الدينية والوطنية لجميع المواطنين بجميع أطيافهم ومعتقداتهم الدينية.

أولاً: العطل والإجازات الرسمية في فلسطين للعام 2023م، والتي يتمتع بها جميع المواطنين العاملين في الدوائر الحكومية وغير العاملين وغيرهم من عطل وإجازات البنوك في فلسطين والمؤسسات المحلية والأهلية والشركات، ويوضح الجدول جميع الإجازات والعطل 2023م في فلسطين، وذلك على النحو التالي:

  • عطل وإجازات الأعياد وإجازات الدينية والوطنية في فلسطين للعام 2023م، مفصل بجدول الإجازات 2023م التالي: 

المناسبة

اليوم

التاريخ

مدة العطلة الرسمية

إجازة رأس السنة الميلادية

الأحد

01/01/2023

يوم واحد

إجازة عيد الميلاد المجيد الشرقي

السبت

07/01/2023

يوم واحد

إجازة ذكرى الاسراء والمعراج

السبت

18/02/2023

27/ رجب

يوم واحد

إجازة يوم المرأة العالمي

الأربعاء

08/03/2023

يوم واحد

إجازة يوم الأرض

الخميس

30/03/2023

يوم واحد

إجازة عيد الفطر السعيد

الجمعة والسبت والأحد

21-23/04/2023

1/ شوال-3/شوال

ثلاثة ايام

إجازة عيد العمال العالمي

الإثنين

01/05/2023

يوم واحد

إجازة وقفة عيد الاضحى المبارك

الأربعاء

28/06/2023

10/ ذو الحجة

يوم واحد

إجازة عيد الأضحى المبارك

الخميس والجمعة والسبت والأحد

29/06/2023-02/07/2023

11-14/ ذو الحجة

أربعة أيام

إجازة رأس السنة الهجرية

الأربعاء

19/07/2023

1/ محرم

يوم واحد

إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف

الأربعاء

27/09/2023

12/ ربيع الأول

يوم واحد

إجازة عيد الاستقلال الفلسطيني

الأربعاء

15/11/2023

يوم واحد

إجازة عيد الميلاد المجيد الغربي

الإثنين

25/12/2023

يوم واحد

 

ثانيًا: العطل والإجازات في فلسطين للعام 2023، للمسيحيين الشرقيين والغربيين العاملين في الدوائر الحكومية الفلسطينية، والتي أقرها مجلس الوزراء أيضا، للقسمين الشرقيين والغربيين.
  • القسم الأول: عطل وإجازات المسيحين الشرقيين 2023م:
    • عطل وإجازات المسيحيين الشرقيين في فلسطين للعام 2023م، مفصل بجدول الإجازات 2023م التالي:

المناسبة

اليوم

التاريخ

مدة العطلة الرسمية

إجازة عيد الميلاد المجيد

السبت والأحد

07-08/01/2023

يومان

إجازة عيد رأس السنة الشرقي

السبت

14/01/2023

يوم واحد

إجازة عيد الغطاس

الخميس

19/01/2023م

يوم واحد

إجازة أحد الشعانين

الأربعاء

12/04/2023

يوم واحد

إجازة خميس الغسل

الأحد

16/04/2023

يوم واحد

إجازة الجمعة العظيمة

الاثنين

17/04/2023

يوم واحد

إجازة سبت النور

الثلاثاء

18/04/2023

يوم واحد

إجازة أحد الفصح المجيد

الأربعاء والخميس

19-20/04/2023

يومان

إجازة خميس صعود

الأحد

28/05/2023

يوم واحد

إجازة أحد العنصرة

الأربعاء

07/06/2023

يوم واحد
  • القسم الثاني: عطل وإجازات المسيحين الغربيين 2023م:
    • إجازات وعطل المسيحيين الغربيين في فلسطين للعام 2023م، مفصل بجدول الإجازات 2023م التالي:

المناسبة

اليوم

التاريخ

مدة العطلة الرسمية

إجازة عيد رأس السنة غربي

الأحد

01/01/2023

يوم واحد

إجازة عيد الغطاس

الجمعة

06/01/2023

يوم واحد

إجازة أحد الشعانين

الأربعاء

05/04/2023

يوم واحد

إجازة خميس الغسل

الأحد

09/04/2023

يوم واحد

إجازة الجمعة العظيمة

الاثنين

10/04/2023

يوم واحد

إجازة سبت النور

الثلاثاء

11/04/2023

يوم واحد

إجازة أحد الفصح المجيد

الأربعاء والخميس

12-13/04/2023

يومان

إجازة خميس الصعود

الأحد

21/05/2023

يوم واحد

إجازة أحد العنصرة

الأربعاء

31/05/2023

يوم واحد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الاثنين والثلاثاء

25-26/12/2023

يومان

 

ثالثًا: عطل وإجازات عام 2023م، للعاملين في دوائر الحكومة الفلسطينية من أبناء الطائفة السامرية:

  • عطل وإجازات الطائفة السامرية في فلسطين للعام 2023م، مفصل بجدول الإجازات 2023م التالي:

المناسبة

التاريخ

مدة العطلة الرسمية

إجازة عيد الفصح والقربان

13-14 من الشهر الأول العبري

يومان

إجازة عيد الفطير "آخر أيام الفصح"

15 من الشهر الأول العبري

يوم واحد

إجازة عيد نزول التوراة

يأتي يوم الأربعاء بعد خمسة وأربعين يوما من أول سبت يلي عيد الفصح

يوم واحد

إجازة عيد المعراج/ الحصاد

يأتي يوم الأحد من كل عام، بعد خمسين يوماً من أول سبت بعد عيد الفصح، ويأتي دائماً بشهر 6.

يوم واحد

إجازة عيد رأس السنة العبرية

1 من الشهر السابع العبري

يوم واحد

إجازة عيد الغفران/ الصوم

10-11 من الشهر السابع العبري

يومان

إجازة عيد العرش/ المظلمة

15 من الشهر السابع العبري

يوم واحد

إجازة عيد نهاية الاعياد

27 من الشهر السابع العبري

يوم واحد

 

رابعًا: ساعات الدوام الرسمي في فلسطين للعام 2023م، في الدوائر الحكومة الفلسطينية:

تبدأ ساعات الدوام الرسمي وأيام الإجازات في القطاع الحكومي الفلسطيني للعام 2023م، من الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي الساعة الثالثة مساءً، بواقع سبع ساعات يومياً من يوم الأحد حتى يوم الخميس ويكون يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية.

وفيما تقلص ساعات العمل في شهر رمضان المبارك حيث تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية من بعد الظهر في الضفة الغربية أمّا ساعات الدوام في قطاع غزة فتبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً، بواقع ست ساعات يومياً في الضفة وغزة والقدس.   

المصدر / فلسطين أون لاين
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