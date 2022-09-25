شادي عثمان: سلمنا 28 مليون يورو للسلطة مخصصة لـ"الشؤون الاجتماعية"

رام الله – غزة/ يحيى اليعقوبي

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة شادي عثمان، أن الاتحاد الأوروبي سلّم الأسبوع الماضي السلطة الفلسطينية 28 مليون يورو لمخصصات الشؤون الاجتماعية.

وقال عثمان في تصريح خاص لـ "فلسطين أون لاين": إن الاتحاد قام بتحويل مبلغ 28 مليونًا ونصف المليون يورو الأسبوع الماضي وهي مخصّصة لدفعة الشؤون الاجتماعية التي يتعهد الاتحاد بصرف 50% من إجمالي المبلغ فيما تقوم السلطة باستكمال القيمة المتبقية منه"، مبينا، أن تاريخ الصرف تحدّده السلطة ووزارة التنمية الاجتماعية، ويفترض صرفه خلال الأسبوع الجاري أو القادم.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يراقب موضوع الصرف، وأن هناك اتفاقًا بين الطرفين لانتظام الدفعات، مردفا: "قد يتأخر الصرف لعدة أيام، كون السلطة تغطي باقي المبلغ، وهذا قد يكون مرتبطًا بحصولهم على أموال المقاصة، وسنرى كيف ستصرف هذه الدفعة، ويفترض أن تنتظم الدفعات فيما بعد".

وكان وزير التنمية الاجتماعية في حكومة رام الله أحمد مجدلاني، أكد، أن مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ستُصرف قبل نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

ويسهم الاتحاد الأوروبي بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لمستفيدي الشؤون الاجتماعية، بينما تدفع السلطة النصف الآخر من موازنتها.

ولم تتلقَ العائلات التي تستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية أي دفعة كاملة منذ مطلع عام 2020، وصُرف لها دفعة بمبلغ 400 شيقل في شهر يوليو/ تموز المنصرم، وسبقها دفعة بقيمة 700 شيقل منتصف عام 2021.