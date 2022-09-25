توفيق الطيراوي

سياسي فلسطيني من أعضاء حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وهو مسؤول أمني ساهم في تشكيل وتأسيس جهاز المخابرات الفلسطيني كما أسس جامعة الاستقلال (الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية) ويرأس مجلس أمنائها قبل أن يقيله منها رئيس السلطة محمود عباس مؤخراً.

ولد في الخامس عشر من نوفمبر 1948 في مدينة الطيرة قضاء الرملة، هاجرت أسرته منها بسبب نكبة 1948، وبقيت العائلة تتنقل بين محافظات الضفة الغربية ولبنان حتى عاد واستقر في مدينة رام الله.

حصلت على شهادة في الأدب العربي من جامع. بيروت العربية في لبنان وذلك عتم 1967 ونال شهادة أخرى في علم النفس والفلسفة من نفس الجامعة، وبعدما عاد إلى فلسطين أكمل دراساته العليا ونال شهادة الماجستير في الإجارة التربوية من جامعة النجاح في عام 2008.

انتمى الطيراوي لحركة فتح عقب دراسته في لبنان وشغل منصب أمين سر المكتب الطلابي للحركة، كما أصبح عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني وعضو الهيئة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة فلسطين في عام 1978، وبعد رحلة من التنقلات بين البلاد العربية عاد إلى الأراضي الفلسطينية بعد توقيع اتفاق أوسلو.

تقلد عدد من المناصب الحركية والرسمية بعد قيام السلطة الفلسطينية في عام 1994، وساعد في إنشاء جهاز المخابرات العامة.

عينه محمود عباس رئيساً لجهاز المخابرات العامة ولكنه أقيل في 2008 بناءً على رغبة أمريكية إسرائيلية _كما قيل_ في 2009 أصبح الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وفي 2013 تقلد منصب المفوض العام للتعبئة الفكرية والدراسات.

مؤخراً، سحبت السلطة الفلسطينية الحراسات التي كانت ترافق الطيراوي وجرده محمود عباس من العديد من المناصب وذلك على خلفية كشف الطيراوي عدد من فضائح حسين الشيخ وخلافاته مع جبريل الرجوب.

المصدر / فلسطين أون لاين