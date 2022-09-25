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رصاص الاحتلال يصيب منازل فلسطينية جنوب شرق غزة

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رصاص الاحتلال يصيب منازل فلسطينية جنوب شرق غزة

25 سبتمبر 2022 . الساعة 11:45 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكدت مصادر محلية فلسطينية، اليوم الأحد، أن رصاص الاحتلال أصاب منازل فلسطينيين جنوب شرق قطاع غزة.

وقالت المصادر: إن "قوات الاحتلال المتمركزة شرق بلدة خزاعة إلى الجنوب الشرقي من خان يونس، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة والثقيلة تجاه منازل المواطنين".

وأضافت: إن "الرصاص أصاب إحدى سيارات الصرف الصحي التابعة لبلدية خزاعة، ولم يسفر عن وقوع إصابات في الأرواح".

يشار إلى أن منازل ومزارع الفلسطينيين في المناطق الحدودية في قطاع غزة، عرضة لإطلاق النار والتوغلات الإسرائيلية المستمرة.

ويضاف هذا الاعتداء إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين
#رصاص الاحتلال #الصرف الصحي #منازل الفلسطينيين #التوغلات الإسرائيلية

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