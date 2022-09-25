مفتي القدس يُحذّر من عواقب الاقتحامات والاعتداءات على "الأقصى"

حذر مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين، صباح اليوم الأحد، من عواقب اقتحامات واعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى، مشيراً إلى أن المتطرفين والجماعات اليهودية التي تزعم انتسابها للهيكل المزعوم، يستغلون المناسبات الدينية اليهودية لحشد هذه الاقتحامات الكبيرة للمسجد الأقصى.

وقال حسين، في تصريحات صحفية: "إنّ الواجب على العرب و المسلمين الدفاع عن المسجد الأقصى كونهم ينتمون له بشكل كبير لأنه يشكل حضارة عربية واضحة و جوهر الحضارة الإسلامية.

ودعا لتشكيل "موقف واحد وموحد للعرب والمسلمين لإيقاف هذه الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى".

وتابع: "هناك سياسات واضحة ومخططات تتمثل في هذه الاعتداءات التي تحشد بها المنظمات اليهودية لمحاولة خلق واقع جديد وتغير الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم في المسجد الأقصى".

وشدّد على أنّ "المسجد الأقصى إسلامي للمسلمين وحدهم ولا شراكة فيه ولا يحق لليهود أو غيرهم بالقيام بأي طقوس دينية تخصهم في رحاب المسجد الأقصى".

واختتم حسين، حديثه بالقول: "إنّ الفلسطينيين يقومون بواجبهم على أكمل وجه في الدفاع عن المسجد الأقصى بكافة الوسائل المتوفرة لديهم مثل شدّ الرحال للمسجد والاعتكاف والتواجد فيه بشكل كبير".

المصدر / فلسطين أون لاين