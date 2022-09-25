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"حماس" تزف الشهيد "الكوني" وتؤكد أن شعبنا ماضٍ في دفاعه عن "الأقصى"

25 سبتمبر 2022 . الساعة 10:18 بتوقيت القدس
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الشهيد سائد الكوني

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى شعبنا وأمتنا الشهيد سائد الكوني، الذي ارتقى فجر اليوم الأحد، بنيران قوات الاحتلال، خلال اشتباك في منطقة التعاون جنوبي مدينة نابلس.

وأكدت الحركة في بيان لها، اليوم الأحد، أن نابلس وهي تتقدم بخيرة شبابها ومجاهديها لتحرس العرين، وتتصدى للاحتلال، وتشتبك غضبًا للمسجد الأقصى المبارك، لتمثل نموذجًا يحتذى به في نصرة الحق وردع الاحتلال والدفاع عن شعبنا وحقوقه.

وشدّدت على أن شعبنا على امتداد الوطن، من رفح حتى الناقورة، ومن البحر إلى النهر، سيواصل المقاومة، بكل عزم وإصرار، وليترقب الاحتلال الذي يتوعد الأقصى بالاقتحامات والعربدة، غضب شعبنا دفاعاً عن المسجد الأقصى، وتصدياً لمحاولات اقتحامه وتدنيسه.

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واستشهد المقاوم "الكوني"، وأصيب ثلاثة آخرون فجر اليوم الأحد في نابلس شمالي الضفة الغربية على إثر اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام أحياء بالمدينة.

وأعلنت مجموعات "عَرين الاْسود" في نابلس، استشهاد المقاوم الكوني، بعد اشتباك مع قوات الاحتلال في منطقة التعاون بالمدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس تزف الشهيد سائد الكوني #حماس شعبنا ماض في دفاعه عن الأقصى

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