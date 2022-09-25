مئات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" تحت حماية قوات الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين:

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

متابعة| مستوطنون يواصلون اقتحام باحات الأقصى pic.twitter.com/duH8UrzF94 — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 25, 2022

ونفذ المستوطنون المقتحمون جولات استفزازية، ورقصات، وطقوسا تلمودية، فيما أدى عدد منهم ما يسمى "السجود الملحمي".

وانتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في المسجد الأقصى، وأخلت المصلين من محيط باب الرحمة.

كما وأدى الآلاف من المستوطنين طقوسا تلمودية عند حائط البراق.

وبحسب مصادر مقدسية، فإنه ستسجل اليوم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى مع بدء الأعياد اليهودية.

وتأتي هذه الاقتحامات، في ظل موجة عاتية من العدوان على المسجد الأقصى، وسعي "جماعات الهيكل" لتنفيذ أوسع اقتحام للمسجد خلال الأعياد اليهودية "رأس السنة العبرية" يوم غد الإثنين، وبعد غد.

ويوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر 2022 سيصادف ما يسمى "عيد الغفران" العبري، ويشمل محاكاة طقوس "قربان الغفران" في الأقصى.

وأدت أعداد كبيرة من المستوطنين طقوسًا تلمودية قبيل بدء أعيادهم عند حائط البراق غرب المسجد الأقصى المبارك.













