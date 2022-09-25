أسير من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

دخل الأسير حسام عدنان توفيق عابد (40 عاما) من بلدة كفر ذان غرب مدينة جنين بالضفة المحتلة، اليوم الأحد، عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، خلال تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عابد بتاريخ 25/09/2003، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى 55 سنة ونصف السنة، بتهمة مقاومة الاحتلال والمساعدة، بتنفيذ عمليات استشهادية.

وأشار إلى أن الأسير عابد يقبع حاليا في سجن "رامون"، وكانت قوات الاحتلال قد هدمت منزل عائلته بتاريخ 14/07/2003.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين