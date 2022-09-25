استشهاد مقاوم وإصابة آخرين في اشتباك مع الاحتلال بنابلس

استشهد مقاوم وأصيب ثلاثة آخرون فجر اليوم الأحد في نابلس شمالي الضفة الغربية إثر اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام أحياء بالمدينة.

وأعلنت مجموعات "عَرين الاُسود" في نابلس، استشهاد المقاوم سائد الكوني، بعد اشتباك مع قوات الاحتلال في منطقة التعاون بالمدينة.

وأشارت مصادر طبية في نابلس، إلى إصابة عدد من الشبان برصاص الاحتلال، لافتة إلى تلقيهم العلاج في مستشفيات المدينة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت مبكر من فجر اليوم عدة أحياء في نابلس، وداهمت عدة منازل سكنية في حيي التعاون والمساكن الشعبية شرق المدينة.

وأفادت مصادر في المدينة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أشرف الكوسا من منزله بحي التعاون، وتقي الدين بشكار من منزله في حي المساكن الشعبية.

المصدر / فلسطين أون لاين