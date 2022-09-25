فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استشهاد مقاوم وإصابة آخرين في اشتباك مع الاحتلال بنابلس

مختصون: اعتداءات الاحتلال على الأقصى تدفع لتصعيد المواجهة وتنفيذ العلميات

غير آبهة بالتحذيرات الأميركية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر

أبو ظاهر .. مدربا جديدا لفريق الأقصى

المجلس الأعلى للشباب والرياضة يوزع المنحة المالية على أندية غزة

لن توقفه سنوات عمره الـ96.. مهاتير محمد يرغب بالعودة مرة ثالثة لرئاسة حكومة ماليزيا

إصابات بالاختناق خلال مواجهات عنيفة مع الاحتلال في القدس

بالأسماء .. 30 أسيرًا إداريًا يتجهزون للإضراب عن الطعام غدًا

دعوات متواصلة لنصرة الأقصى وصد اقتحامات المستوطنين

حماس: ننعى الشهيد المعلم محمد أبو كوفة ونتوعّد الاحتلال بغضب شعبي لا يتوقف

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

استشهاد مقاوم وإصابة آخرين في اشتباك مع الاحتلال بنابلس

25 سبتمبر 2022 . الساعة 05:58 بتوقيت القدس
...

استشهد مقاوم وأصيب ثلاثة آخرون فجر اليوم الأحد في نابلس شمالي الضفة الغربية إثر اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام أحياء بالمدينة.

وأعلنت مجموعات "عَرين الاُسود" في نابلس، استشهاد المقاوم سائد الكوني، بعد اشتباك مع قوات الاحتلال في منطقة التعاون بالمدينة.

وأشارت مصادر طبية في نابلس، إلى إصابة عدد من الشبان برصاص الاحتلال، لافتة إلى تلقيهم العلاج في مستشفيات المدينة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت مبكر من فجر اليوم عدة أحياء في نابلس، وداهمت عدة منازل سكنية في حيي التعاون والمساكن الشعبية شرق المدينة.

وأفادت مصادر في المدينة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أشرف الكوسا من منزله بحي التعاون، وتقي الدين بشكار من منزله في حي المساكن الشعبية.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #نابلس #عرين الأسود

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة