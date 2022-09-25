غير آبهة بالتحذيرات الأميركية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر

أطلقت كوريا الشمالية اليوم الأحد صاروخا باليستيا غير محدد تجاه بحر الشرق، وفقا لما ذكره الجيش الكوري الجنوبي، وذلك بعد يومين من وصول حاملة طائرات أميركية تعمل بالوقود النووي إلى المنطقة من أجل إجراء مناورات.

ولم تقدم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية على الفور أي تفاصيل إضافية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ويأتي الإطلاق في أعقاب تقارير تشير إلى أن بيونغ يانغ تعتزم إطلاق صاروخ باليستي من على متن غواصة.

ويعتبر هذا هو خامس صاروخ تطلقه كوريا الشمالية منذ تولي إدارة يون سوك يول منصبها في الجارة الجنوبية في مايو/أيار الماضي.

وقال مسؤول بارز في الإدارة الأميركية أول أمس الجمعة إن كوريا الشمالية ربما تجري تجربة نووية أثناء زيارة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي إلى اليابان وكوريا الجنوبية، إذ كانت بيونغ يانغ تستعد لمثل هذه التجربة.

وحذر المسؤول من أن كوريا الشمالية ستواجه عواقب وخيمة إذا اختارت القيام بهذه التجربة، وفقا لوكالة يونهاب.

وردا على سؤال بشأن إمكانية إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية أثناء زيارة هاريس لليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، قال المسؤول "هذا ممكن، وقد قلنا في السابق إن كوريا الشمالية تُعد لإجراء تجربة نووية".

وتقوم نائبة الرئيس الأميركي بزيارة تستمر 4 أيام لليابان بدءا من الاثنين المقبل، وتترأس وفدا رئاسيا لحضور جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وتصل هاريس إلى كوريا الجنوبية يوم الخميس المقبل للاجتماع مع الرئيس يون سوك يول، حسب ما قاله المسؤول الأميركي.

المصدر / الجزيرة نت