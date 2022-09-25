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أبو ظاهر .. مدربا جديدا لفريق الأقصى

25 سبتمبر 2022 . الساعة 02:20 بتوقيت القدس
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غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن مجلس إدارة نادي الأقصى عن تعاقده مع الكابتن تامر أبو ظاهر مدربا جديدا لفريق كرة القدم، خلفا للكابتن عماد بارود الذي تمت إقالته أمس.

وسيقود أبو ظاهر تدريب الفريق اليوم، استعدادا لمباراة الفريق القادمة أمام الأهلي الفلسطيني، حيث سيعمل على إعادة الثقة للاعبين، على أمل تحقيق أول فوز الموسم الحالي.

ويمتلك فريق الأقصى نقطتين فقط من تعادلين أمام أهلي النصيرات والأمل، وتعرض للهزيمة أمام المجمع الإسلامي.

وسبق للمدرب أبو ظاهر أن قاد عدة فرق أبرزها خدمات المغازي وخدمات البريج وأهلي النصيرات، ويحمل شهادة تدريب "B".

#غزة #الكابتن تامر أبو ظاهر #فريقالأقصى

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