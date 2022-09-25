المجلس الأعلى للشباب والرياضة يوزع المنحة المالية على أندية غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

وزع المجلس الأعلى للشباب والرياضة المنحة المالية على أندية غزة للموسم الرياضي 2022/2023، وذلك خلال الحفل الذي أقيم على في قاعة فندق سيدار جنوب مدينة غزة، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية.

وحضر الحفل عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإبراهيم أبو سليم نائب اتحاد كرة القدم، ورؤساء أندية الدرجات الممتازة والأولى والثانية.

ورحب هنية بالحضور، ونقل لهم تحيات والده الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي يعتز بالأسرة الرياضية، ويقف دائما بجانبهم.

وأشاد هنية، بمجالس إدارات الأندية التي تحملت الأعباء الكبيرة من أجل استمرار المسيرة الرياضية، مؤكدا أنه سيبقي داعما لهم.

وشكر هنية رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس الذي يقف دائما بجانب الأسرة الرياضية، وله بصماته الواضحة في تقديم المالي، من أجل استمرار عجلة النشاط الرياضي.

من جهته، شكر أبو سليم عبد السلام هنية على مجهوداته الكبيرة لتوفير المنحة المالية للأندية، والتي تعتبر أحد الشرايين المهمة لاستمرار البطولات الرياضية.

وأكد أبو سليم، أن المساعي ما زالت مستمرة لصرف منحة الرئيس محمود عباس للموسم الحالي، والتي تصرف عبر المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مشيرا إلى أن هناك وعودات بصرفها خلال أسبوعين على أبعد تقدير.

وفي نهاية الحفل، حصل كل ناد في الدرجة الممتازة على شيك بقيمة 10 ألاف دولار، وكل ناد في الدرجة الأولى استلم شيك بقيمة 7 ألاف دولار، بينما تم منح كل ناد في الدرجة الثانية شيك بقيمة 5 ألاف دولار.