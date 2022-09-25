لن توقفه سنوات عمره الـ96.. مهاتير محمد يرغب بالعودة مرة ثالثة لرئاسة حكومة ماليزيا

قال رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد (96 عاما)، السبت، إنه مستعد لأن يصبح رئيسا للوزراء للمرة الثالثة إذا لم يكن هناك مرشح آخر مناسب لتولي هذا المنصب.

وأوضح مهاتير محمد -رئيس تحالف "حركة الوطن"- خلال جلسة حوارية بمدينة بانغي جنوب العاصمة كوالالمبور أنه سيتولى منصب رئيس الوزراء الماليزي لمدة عام واحد فحسب، وليس لفترة الولاية بأكملها، حال اختياره للمنصب.

وأضاف أنه إذا "كان الإصرار مستمرا من جانب أبناء الشعب على أن أتولى منصب رئيس الوزراء مجددا، فسوف أجد صعوبة في أن أفكر في مصلحتي فقط، ومع ذلك إذا لم يكن هناك مرشحون مناسبون واستمر الإصرار من المواطنين، فسوف أقبل المنصب".

ولكن رئيس الوزراء الماليزي السابق قال إنه يفضل الراحة على الانخراط في سياسة البلاد بشكل مباشر، وأضاف أنه سيستمر في القيام بدوره "كمقصد مرجعي أو تقديم المشورة للآخرين بشأن الأمور المؤثرة على البلاد".

وتولى مهاتير رئاسة وزراء بلاده بين يوليو/تموز 1981 وأكتوبر/تشرين الأول 2003، وأعلن بعد ذلك طواعية تنازله عن السلطة واعتزاله السياسة وهو في سن الـ76.

وقال حينها "وقتي انتهى، لن أتولى أي مسؤوليات رسمية بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول 2003، لأنه من المهم أن يتولى قيادة ماليزيا جيل جديد بفكر جديد".

لكن في مايو/أيار 2018، فاز تحالف المعارضة -بزعامة مهاتير- بالانتخابات البرلمانية بحصوله على 112 مقعدا في البرلمان من إجمالي 222، وهو ما كفل له العودة إلى المنصب من مايو/أيار 2018 إلى مارس/آذار 2020، ليصبح بذلك رئيس الوزراء الأطول خدمة في البلاد، بما مجموعه 24 عاما.

المصدر / وكالات