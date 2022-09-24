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وبيت إجزا غربي المدينة

لليوم الثاني.. مواجهات عنيفة في بلدة الطور بالقدس المحتلة

24 سبتمبر 2022 . الساعة 20:52 بتوقيت القدس
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اندلعت مواجهات عنيفة مساء اليوم السبت، بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الطور شرق القدس المحتلة،  لليوم الثاني على التوالي.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الطور شرق القدس المحتلة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والرصاص المطاطي، وفتحت خراطيم المياه العادمة صوب منازل المواطنين.

وأغرقت قوات الاحتلال شوارع بلدة الطور في القدس بالمياه العادمة خلال المواجهات، فيما استهدف الشبان قوات الاحتلال بالألعاب النارية والمفرقعات.

وفي السياق، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان مقدسيين في بلدة بيت إجزا شمال غربي المدينة المقدسة 

وأفادت مصادر محلية بوقوع إصابات بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال المواجهات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #مواجهات

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