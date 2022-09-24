النائب أشرف جمعة يصف كلمة عباس في الأمم المتحدة بـ "بالخطاب اللغز"

وصف النائب في المجلس التشريعي أشرف جمعة، كلمة رئيس السلطة محمود عباس التس تحدث بها أمس الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ "الخطاب اللغز".

وقال جمعة في تصريح صحافي، السبت: "العودة إلى القرارات الدولية وهي قرار 181/1947وقرار 194/1948 يعني الإعلان رسمياً انتهاء العمل باتفاق أوسلو وأن (إسرائيل) لم تعد شريكاً من أجل السلام".

وأضاف "الإعلان عن تطبيق قرارات المجلس المركزي والوطني بطريقة غير مباشرة حينما ذكر البرلمان، وذلك بإعادة النظر في مجمل العلاقة مع (إسرائيل) وخاصة الذهاب للمحاكم والانضمام للمنظمات الدولية".

وتابع "اللغز قد يكون بالتوجه إلى حل الدولة الواحدة؛ السؤال الطبيعي ما هي الإجراءات التي سيقوم بها عباس في قادم الأيام لتنفيذ ما قاله في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أم ستبقى الكلمات حبرًا على ورق".

وأشار النائب جمعة إلى أن عباس تحدث عن الانتهاكات الصارخة التي يقوم بها الاحتلال في جميع مناحي الحياة الفلسطينية والمطالبة بحماية دولية؛ دون ذكر كيفية تنفيذها ولم يضع آلية لتطبيق ذلك واقعًا ملموسًا من شأنه أن يضع حدًا لتلك الانتهاكات.

ورأى النائب، أن الأمثل هو أن يقوم رئيس السلطة بدعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واتخاذ القرارات المناسبة للعمل على تنفيذها مما يحقق أهداف الكلمة ويؤكد الجدية والمصداقية.

المصدر / فلسطين أون لاين