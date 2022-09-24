حماس: ننعى الشهيد المعلم محمد أبو كوفة ونتوعّد الاحتلال بغضب شعبي لا يتوقف

نعت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) الشهيد المعلم محمد عوض أبو كوفة (37عامًا) من سكان بيت إجزا غربي القدس، الذي ارتقى عصر اليوم السبت برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "حفات جلعاد" المقامة على أراضينا غرب نابلس.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، إن على الاحتلال أن يدرك أنّ غضب شعبنا متصاعد في ظل تغول جنوده ومستوطنيه على دمائنا ومقدساتنا وأرضنا المحتلة، وإن جنوده ومستوطنيه سيبقون هدفاً مشروعاً لمقاومينا الأبطال وعملياتهم الجريئة.

وأضافت "إذ ننعى الشهيد، ونعزّي أهله ومحبيه، لنحذّر الاحتلال من المساس بالمسجد الأقصى بذريعة الأعياد التوراتية، فاقتحامه هو بمثابة اعتداء على شعبنا المجاهد الذي لن يقبل على نفسه الهوان، ولمقدساته التدنيس والتهويد، وسيدافع عنها بكل الوسائل المتاحة".

المصدر / فلسطين أون لاين