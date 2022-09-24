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"الداخلية": 11053مغادرًا و12107 وافدًا عبر حاجز بيت حانون

24 سبتمبر 2022 . الساعة 12:36 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (18-23 سبتمبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أنّ إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11053 مغادرًا، فيما بلغ عدد الوصول 12107 وافدًا.

وأشارت إلى أنّ المغادرين توزّعوا إلى 10850 مواطنًا و150 أجنبيًّا، و53 من فلسطينيي الداخل

وذكرت هيئة المعابر أنّ أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزّعت بين 11897 مواطنًا، و147 أجنبيًّا، و60 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات.

يُشار أنّ حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #المعابر #حاجز بيت حانون

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