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اعتمد على لغة الانكسار والاستجداء

برهوم: خطاب عباس لا يرتقي إلى خطاب بحجم القضية الفلسطينية

24 سبتمبر 2022 . الساعة 11:29 بتوقيت القدس
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المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم، اليوم السبت، أن خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يرتقي إلى خطاب بجحم القضية الفلسطينية.

وقال برهوم في تصريحٍ صحفي:" لا جديد في خطاب عباس في الأمم المتحدة سوى مزيد من لغة الانكسار والاستجداء".

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وأضاف:" نحن لا نعول على أي نتائج بعد هذا الخطاب سوى مزيد من مشاريع التهويد، وتجرؤ الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأمم المتحدة #محمود عباس #القضية الفلسطينية #الاحتلال الإسرائيلي

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