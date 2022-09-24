غزة الرياضي يستعيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الزوايدة

غزة/وائل الحلبي:

استعاد غزة الرياضي ثلاثة من أبرز لاعبيه الغائبين عنه منذ بداية الموسم الحالي، حيث سيكون من المتاح مشاركة الثلاثي الغائب عن العميد في مباراته القادمة أمام الزوايدة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وعاد المدافع عمرو رزق إلى غزة بعد انتهاء مشواره مع منتخب فلسطين للشباب الذي شارك معه في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما، حيث وصل إلى غزة قبل ساعات من مباراة الفريق أمام اتحاد بيت حانون إلا انه طلب الحصول على راحة بسبب الإرهاق الذي عانى منه في طريق الوصول من مطار القاهرة إلى غزة.

وفي نفس الإطار أكد الكابتن محمود المزين المدير الفني للفريق أن الثنائي توفيق البيك وأحمد أبو عبيد سيعودان إلى غزة قبل مباراة العميد أمام الزوايدة، وسيكون من المحتمل الاعتماد عليهما في التشكيلة الأساسية للفريق.

ويتواجد البيك وأبو عبيد في العاصمة المصرية القاهرة لخوض اختبارات تمهيدا لانتقالهم لأحد الفرق المصرية، إلا أن الأمور لم تسير بالشكل المناسب مما جعلهما يقرران العودة إلى غزة.