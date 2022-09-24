فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اليوم.. الذكرى الـ24 لعملياتٍ قسامية "موجعة" بالقدس والخليل

30 معتقلًا إداريًا يعلنون الإضراب عن الطعام غدًا الأحد

غزة الرياضي يستعيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الزوايدة

"الغزلان".. حديقة استيطانية تبتلع أراضي المقدسيين وتمنع تمددهم

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من نابلس ورام الله

بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين شمال غزة

الاحتلال يضيّق الخناق على أهالي "رهط" لسلب أراضيهم

بينهم 3 فلسطينيين.. ارتفاع حصيلة ضحايا القارب المنكوب إلى 75 قتيلا

أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم بأسواق غزة اليوم السبت

هل يصيب السكرى مرضاه بالاكتئاب.. إليكم هذه الحقائق

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من نابلس ورام الله

24 سبتمبر 2022 . الساعة 09:11 بتوقيت القدس
...
جنود الاحتلال يعتقلون شابا فلسطينيا (أرشيف)

شنّت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، حملة اعتقالات في مدينة نابلس ورام الله بالضفة المحتلة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين.

وأفادت مصارد محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت صباح اليوم السبت، أربعة شبان من نابلس، وذلك بعد اقتحامها لمخيم بلاطة ومداهمة عدة منازل، حيث اعتقلت الشابين براء حشاس، وحسام ابو زيتون.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد سلامة حنني وعدي محمود حنني، أثناء مرورهما على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عاصف الرفاعي، بعد أن داهمت منزل ذويه، وفتشته في قرية كفر عين شمال غرب رام الله.

اقرأ أيضا: حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتقالات #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة