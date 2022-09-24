الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من نابلس ورام الله

شنّت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، حملة اعتقالات في مدينة نابلس ورام الله بالضفة المحتلة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين.

وأفادت مصارد محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت صباح اليوم السبت، أربعة شبان من نابلس، وذلك بعد اقتحامها لمخيم بلاطة ومداهمة عدة منازل، حيث اعتقلت الشابين براء حشاس، وحسام ابو زيتون.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد سلامة حنني وعدي محمود حنني، أثناء مرورهما على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عاصف الرفاعي، بعد أن داهمت منزل ذويه، وفتشته في قرية كفر عين شمال غرب رام الله.

اقرأ أيضا: حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.





المصدر / فلسطين أون لاين