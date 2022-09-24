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بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين شمال غزة

24 سبتمبر 2022 . الساعة 08:58 بتوقيت القدس
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بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصياديين

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز السام، تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة.

ووفق مصادر محلية، فإنّ هذه الزوارق أطلقت بكثافة نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر جباليا، وبيت لاهيا، ومنطقتي الواحة والسودانية، شمال غزة، وقد أجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة، دون أن يتمكنوا من الصيد.

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وتستهدف بحرية الاحتلال بشكل يومي مراكب الصيادين في بحر قطاع غزة، بخطوة تهدف لحرمانهم من قوتهم، وتضييق الحصار عليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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