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الطقس: أجواء صيفية والحرارة أعلى من معدلها بقليل

24 سبتمبر 2022 . الساعة 08:14 بتوقيت القدس
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أجواء صيفية والحرارة أعلى من معدلها

يكون الجو، اليوم السبت، حارا نسبيا إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، حارا نسبيا إلى حار، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يوم الاثنين، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، الثلاثاء المقبل، بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام   والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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